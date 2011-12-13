На Харківщині вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Харків. 13 грудня. УНІАН. На Харківщині вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у Молодіжному парку відбулася церемонія покладання квітів до Меморіального знаку чорнобильцям.

У заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступник голови Харківської міської ради з охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН, заступники губернатора Ігор ШУРМА та Євген САВІН, Генеральний Консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ, Генеральний консул Росії в Харкові Всеволод ФІЛІПП, представники громадських організацій, ветерани-чорнобильці та духовенство.

Священики відслужили панахиду за рятівниками та пожежниками, котрі загинули внаслідок ліквідації Чорнобильської аварії.

Після цього у приміщенні Харківської облдержадміністрації відбувся урочистий прийом, на якому керівники області нагородили активістів чорнобильського руху Харківщини Грамотами Верховної ради України та почесними нагородами Харківської облдержадміністрації та Харківської обласної ради.

М.ДОБКІН під час урочистого прийому вручив 5 сертифікатів на квартири сім’ям з дітьми, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім’ям учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

У свою чергу голова Харківської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій ВИННИК подякував представникам місцевої влади за підтримку чорнобильців та висловив переконання, що в співпраці з керівництвом області ліквідатори аварії зможуть вирішувати нагальні проблеми.

Довідка УНІАН. 26 квітня 1986 відбулася одна з найбільших техногенних катастроф на атомних електростанціях - аварія на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС щорічно відзначається 14 грудня.

У ліквідації катастрофи на ЧАЕС брали участь понад 650 тисяч людей з усього Радянського Союзу, з яких більше половини представляли тодішню УРСР. В Харківській області проживає понад 24-х тисяч громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 12694 особи – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з яких 5418 осіб мають інвалідність, пов’язану з аварією на Чорнобильській АЕС. 1102 сім’ї отримують пільги внаслідок втрати годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть яких пов`язана з аварією.