Причина аварій на залізниці – зношеність техніки

Харків. 10 серпня. УНІАН. Аварійність на залізницях України відбувається через катастрофічну зношеність основних фондів, що на сьогоднішній день становить 85%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів України заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що аварійність «залежить не від прізвища міністра, а від того, як держава займається оновленням і модернізацією».

Як повідомляв УНІАН, за даними Секретаріату Президента, тільки за липень 2007 року на залізницях України сталося дві катастрофи й ряд серйозних інцидентів.

Причиною сходження з колії 19 вагонів вантажного потягу, яке нещодавно сталося під Прокопівкою в Харківській області, була названа технічна несправність вагона. Всі вагони належать Російській залізниці.