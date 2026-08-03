Нова витік розкрив неприємні зміни в лінійці Google Pixel 11

Базова модель подорожчає, а покупці моделей Pro отримають менше оперативної пам’яті, ніж у попередніх моделях.

До офіційної презентації лінійки Google Pixel 11 залишилося трохи більше тижня, і в мережі з'явився новий витік, що розкриває ціни та параметри майбутніх флагманів. Згідно з ним, базова модель Pixel 11 подорожчає, а версії Pro втратять частину оперативної пам'яті.

Так, базова модель Pixel 11 коштуватиме 899 доларів (~40 000 грн), що на 100 доларів дорожче за Pixel 10. При цьому Pixel 11 Pro збереже торішню стартову ціну 1099 доларів (~50 000 грн).

У свою чергу, Google Pixel 11 Pro XL подорожчає на 100 доларів – до 1299 доларів (~58 000 грн), а складаний Pixel 11 Pro Fold коштуватиме 1899 доларів (~85 000 грн), що теж на 100 доларів більше порівняно з попереднім поколінням. Раніше в Google вже натякали, що переглянуть вартість Pixel на тлі подорожчання оперативної пам'яті.

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Найбільш суперечливою зміною може стати зменшення обсягу оперативної пам'яті у старших моделях. У витоку йдеться про те, що Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL будуть оснащені 12 ГБ ОЗУ в мінімальній конфігурації замість 16 ГБ, які пропонувалися в Pixel 10 Pro.

Втім, є й хороші новини. Уся серія Pixel 11 – включаючи базову модель, Pro, Pro XL і Pro Fold – отримає 256 ГБ вбудованої пам’яті вже у стандартній версії. Для порівняння, у лінійці Pixel 10 такий обсяг пам’яті пропонувався лише у моделях Pro XL і Pro Fold.

Крім того, всі смартфони цієї серії працюватимуть на новому фірмовому процесорі Tensor G6 і отримають оновлений чіп безпеки Titan M3.

Раніше в інтернеті показали всі кольори Google Pixel 11 та Pixel 11 Pro. Базова модель отримає одразу три нові кольори, зокрема незвичайний рожевий.

Раніше з'явилася інформація, що iPhone 18 Pro подорожчає одразу на $300. Таким чином, найдешевша версія коштуватиме $1399. iPhone 18 Pro Max теж подорожчає і коштуватиме $1499.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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