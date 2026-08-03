Помідори, перець та кукурудза різко погдешевшали: які ціни на овочі та фрукти зараз

Також активно знижується вартість баштанних – кавунів та динь.

Ціни на овочі в Україні на минулому тижні переважно знижувалися. Так, помідори здешевшали з 60-75 до 45-65 грн/кг, а огірки – з 18-45 до 15-30 грн/кг, повідомляють оглядачі порталу EastFruit.

Солодкий перець втратив за тиждень одразу 15 гривень на кілограмі. Зараз ним торгують в діапазоні 30-85 грн/кг, тоді як попередня ціна становила 45-100 грн/кг. Майже вдвічі здешевшала цукрова кукурудза – з 18-24 до 10-13 грн за штуку.

Подешевшали всі без виключення овочі борщового набору. Буряк втратив 2 гривні – з 12-14 до 10-12 грн/кг, морква просіла з 23-37 до 18-35 грн/кг. Знизилася вартість білокачанної капусти – з 20-24 до 18-23 грн/кг та ріпчастої цибулі – з 29-33 до 20-30 грн/кг. Картоплю продають в межах 11-28 грн/кг в порівнянні з попередньою ціною 13-28 грн/кг.

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Водночас суттєво здорожчала брокколі – з 30-40 до 65-70 грн/кг. Діапазон цін на цвітну капусту звузився з 25-40 до 30-35 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті фіксують зростання гуртових цін на лохину – зі 120-160 до 155-175 грн/кг. Подешевшали абрикоси – з 50-90 до 40-80 грн/кг та персики – з 40-90 до 35-65 грн/кг. Вартість баштанних продовжує знижуватися. За кавун просили 10-13 грн/кг замість 13-15 грн/кг, а за диню – 25-40 грн/кг проти 30-50 грн/кг за тиждень до цього.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Ддиректор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига заявив, що українці восени можуть відчути брак картоплі, хоча зараз фермери віддають ранній овоч з полів по 7 грн за кіло. У більшості регіонів відчувається гострий брак вологи, тож цьогорічна врожайність картоплі може бути нижчою за минулорічну на 30%.

При цьому голова Асоціації "Об'єднання українських експортерів та переробників меду" Вадим Паньковський зазначив, що врожайність меду буде набагато кращою за ситуацію 2025 року,. Загалом ціни на мед від пасічників вже набагато нижчі за минулорічні.

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