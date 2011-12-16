Харківщина радитиме уряду переглянути держстандарти на продукти харчування

Харків. 16 грудня. УНІАН. Харківська область запропонує Кабінету міністрів України переглянути державні стандарти на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у четвер на прес-конфенеції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, така необхідність викликана наявністю великої кількості неякісних продуктів харчування на полицях українських крамниць. При цьому керівник області вважає, що окремі види продуктів мають бути заборонені через їхню шкідливість для здоров’я людей.

«Якщо провести хімічний аналіз молока, яке сьогодні є на полицях магазинів, значна його кількість виявиться таким тільки на етикетці. Я прихильник того, щоб продукти були якісними, щоб з боку держави була введена заборона на використання в молочних продуктах пальмової і соєвої олії», - сказав М.ДОБКІН.

Як приклад М.ДОБКІН навів, зокрема, потребу Харківської області в молоці і вказав на наявність інтересу в компаній, які можуть виробляти якісну продукцію - від всесвітньо відомих трендів до регіональгих компаній. Але, наголосив він, потенційні інвестори висувають вимоги не регіонального рівня - встановити чіткі державні стандарти до складу продуктів харчування і суворо їх контролювати. «Враховуючи, що у нас дуже тісна робота з Кабінетом міністрів, я гадаю, ми зможемо на рівні України ці вимоги пролобіювати вже у вигляді законів або постанов», - сказав М.ДОБКІН.

Обгрунтовуючи свою позицію, він вказав на велику кількість контролюючих органів в Україні, які покликані працювати так, «щоб кожна буква перевірялася». «Однак сьогоднішні вимоги до якості продукції настільки розмиті, що, за великим рахунком, залишають занадто багато лазівок для того, щоб виробляти неякісний продукт і не нести за це відповідальності», - сказав М.ДОБКІН.

Усіх у боротьбі за якість продуктів харчування він бачить в обєднанні зусиль: «Тут ми можемо об`єднати наші зусилля. Журналісти зі свого боку, ми зі свого, уряд зі свого - для того, щоб поставити серйозний шлагбаум на шляху всього того, що тільки називається продуктами, а такими не є».