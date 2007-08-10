Борги ТЕЦ-5 та «Харківобленерго» продадуть

Харків.10 серпня. УНІАН. Державний комітет з питань матеріального резерву оголосив конкурс з продажу боргів ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» та АК «Харківобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, текст відповідного оголошення опубліковано в газеті «Урядовій кур’єр» (10 серпня №144).

Зокрема, на продаж буде виставлено борг ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» за поставлений у грудні 1999 року газ в обсягу 64 млн. 694 тис. куб. м. Ціна лота 18 млн. 135,6 тис. грн. (забезпечення 2,7 млн. грн.).

Борг АК «Харківобленерго» за поставлений у листопаді 2002 року топковий мазут в обсягу 12 тис. тонн (об`єднаний лот з боргом КП «Дніпропетровський комбайновий завод»). Ціна лота 684,7 тис. грн.

Конкурс відбудеться 30 серпня. Кінцевий термін подання заявок 28 серпня.