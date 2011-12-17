Міліція другий день поспіль допитує двох чорнобильців

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Харкові міліція другий день поспіль допитує двох делегатів всеукраїнської конференції громадської організації «Союз Чорнобиль Україна», яка 16 і 17 грудня проходить у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови Харківського відділення «Союзу Чорнобиль Україна» Володимир ПРОСКУРІН, а також активіст Петро ПРОКОПЕНКО сьогодні зранку перебувають у слідчому управлінні обласної міліції.

Учора близько опівночі В.ПРОСКУРІН телефоном повідомив УНІАН, що у п’ятницю його «протримали в міліції понад 14 годин» і «відпустили близько дев’ятої години вечора».

«З мене взято підписку про невиїзд, - сказав він, - і вручено повістку на суботу».

«Викопують якісь папірці і шиють мені підробку документів. А загалом хочуть не допустити нас на конференцію і дискредитувати в очах чорнобильців», - додав В.ПРОСКУРІН.

Сьогодні зранку біля будинку слідчого управління зібралося близько 50 чорнобильців, які вимагають відпустити обох ветеранів Чорнобиля.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 грудня працівники міліції затримали В.ПРОСКУРІНА, коли він виходив зі своєї квартири, і доправили до слідчого в Головне управління МВС України в Харківській області. В.ПРОСКУРІН вважає, що його затримали, щоб не допустити до участі у звітно-виборчій конференції організації «Союз Чорнобиль України», делегатом якої він є. «Завдання – зберегти на посаді президента організації Юрія АНДРЕЄВА, який, на думку багатьох, потурає інтересам влади», - сказав В.ПРОСКУРІН.

За офіційною інформацією прес-служби обласної міліції, В.ПРОСКУРІНА допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям.

Також учора, 16 грудня, народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайло ВОЛИНЕЦЬ заявив, що міліція затримала члена громадської організації інвалідів чорнобильської катастрофи «Чорнобильський Спас» Петра ПРОКОПЕНКА. За словами М.ВОЛИНЦЯ, спочатку П.ПРОКОПЕНКА не пустили на звітно-виборчу конференцію «Союзу Чорнобиль України», на якій частина делегатів хотіла добитися усунення голови Ю.АНДРЄЄВА, який, за їх словами, «зрадив інтереси чорнобильців».