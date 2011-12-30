«Патріот України» заявляє про збройний напад на харківський офіс організації

Харків. 30 грудня. УНІАН. Громадська організація «Патріот України» заявляє, що на її харківський офіс скоєно збройний напад.

Як повідомив кореспондентові УНІАН працівник прес-служби харківського осередку «Патріота України», в офіс організації, який розташовано на вулиці Римарській, 18, вчора близько 20:00 увірвалося близько 15 членів громадської організації «Українській бійцівській клуб».

У «Патріоті України» наголосили, що нападники використовували вибухові пакети та погрожували пістолетами, «орієнтовно травматичними». За даними прес-служби організації, активісти «Українського бійцівського клубу» захопили частину приміщення, одного заручника, активіста «Патріоту України», та забарикадувалися.

У прес-службі організації підкреслили, що активісти «Українського бійцівського клубу» нічого не вимагали, заявляючи, «що вони перебувають у своєму офісі, а активісти «Патріоту України» на них напали».

У «Патріоті України» спростували інформацію про те, що «Український бійцівський клуб» винаймав у їхньому офісі частину приміщення. «Громадська організація «Бійцівський клуб» колись попросила у нас надати їм юридичну адресу, ми їм надали, але ніколи вони в нас не винаймали приміщення, ніколи не підписували договір оренди. Ці люди також ніколи не були членами «Патріота України», - підкреслили у прес-службі організації.

Активіст «Патріота України» наголосив, що заручник, якого захопили нападники, був ними побитий, у нього діагностовано струс мозку та ушкодження внутрішніх органів. На цей час чоловік перебуває у лікарні.

У організації припустили, що напад на харківський офіс «Патріоту України» - «це провокація». За даними організації, деякі з нападників «можуть бути причетними до підкидання вибухівки васильківським активістам «Патріота України».

«Наші адвокати в Києві будуть вимагати звірки відбитків пальців нападників із відбитками, виявленими на вибухівці у Василькові», - повідомили в «Патріоті України».

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН підтвердили інформацію про «конфлікт між громадянами по вулиці Римарській».

У ВЗГ зазначили, що за адресою вулиця Римарська, 18 «розташовані декілька офісів громадських організацій, в тому числі обласної громадської організації «Патріот України» та Харківської обласної громадської організації «Українській бійцівській клуб».

«Саме між її учасниками стався конфлікт, який виник на ґрунті неприязних стосунків між представниками вказаних організацій, пов’язаний з питанням оренди приміщень. В результаті виникла обопільна бійка з використанням дерев’яних палиць та інших тяжких предметів, у якій приймало участь близько 14 осіб з обох сторін», - повідомили в міліції.

Усі учасники бійки були доставлені до Дзержинського райвідділу міліції та опитані. Після отримання свідчень щодо обставин події, всі затримані були відпущені. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України (хуліганство). Троє учасників бійки доставлені до лікарні із забиттями різних частин тіла. Стан їх здоров’я задовільний. Вилучені з місця події речові докази направлені на проведення експертного дослідження.