Адвоката Власенка пустили до Тимошенко

Харків. 3 січня. УНІАН. Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Сергій ВЛАСЕНКО та Сергій ПАШИНСЬКИЙ відвідали колонію №54 у Харкові, де утримується екс-прем’єр-міністр України, лідера партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на голову парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» А.КОЖЕМ’ЯКІНА.

Депутати зустрілися з керівником обласного управління пенітенціарної служби України у Харківській області. За словами А.КОЖЕМ`ЯКІНА, під час зустрічі депутати порушили питання про безпеку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми поставили вимогу, щоб безпека Юлії ТИМОШЕНКО була на найвищому рівні», - зазначив А.КОЖЕМ`ЯКІН.

Він також повідомив, що С.ВЛАСЕНКО як захисник наразі перебуває у Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, С.ПАШИНСЬКИЙ висловив сподівання, що керівництво харківських пенітенціарних установ діятиме виключно в рамках чинного законодавства, з дотриманням всіх прав і вимог закону.

«Ми сподіваємося, що умови утримання Юлії Володимирівни будуть відповідати українським стандартам та всім європейським конвенціям, до яких ми долучилися», - наголосив він.

Також сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати її донька Євгенія.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої виправної колонії №54 у Харкові.