Вночі на сході обіцяють мокрий сніг і дощ

Харків. 3 грудня. УНІАН. У середу, 4 січня, в Україні зберігатиметься хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у східній частині, вранці та вдень у західних і північних областях йтиме невеликий дощ та мокрий сніг, в Карпатах та на Закарпатті - помірні, місцями сильні опади, на решті території - без опадів.

На дорогах східної та західної частини подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла; на півдні Криму вночі - 0-5° тепла, вдень - 7-12° тепла; в Карпатах вночі - 4-9° морозу, вдень - 1-6° морозу.

По Київській області хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 2° тепла до 3° морозу, вдень - 1-6° тепла.

У Києві хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 3-5° тепла.