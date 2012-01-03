Харківщина попрощалася з Анатолієм Бугайцем

Харків. 3 січня. УНІАН. Сьогодні в будинку адміністративного корпусу заводу «Турбоатом» відбулася церемонія прощання з почесним генеральним директором ВАТ «Турбоатом», Героєм України Анатолієм Бугайцем.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, провести в останню путь почесного громадянина міста Харкова та Харківської області прийшли голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, заступники губернатора Євген САВІН, Василь ХОМА, Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, інші представники влади, турбобудівники та мешканці Харківщини.

А.Бугаєць помер 31 грудня 2011 року в лікарні після важкої тривалої хвороби. Його поховали у Харкові на кладовищі, що на вулиці Пушкінській.

Бугаєць Анатолій Олександрович народився 2 листопада 1940 р. в Полтавській області. Працював головним зварником, заступником головного інженера «Турбоатома», а в 1986 р. був призначений генеральним директором цього підприємства.

Герой України, заслужений машинобудівник України, повний кавалер ордена «За заслуги», нагороджений орденом «Знак Пошани», лауреат Державної премії України, почесний громадянин міста Харкова і Харківської області, академік Академії технологічних наук України, Міжнародної та Української інженерних академій, депутат Верховної ради України V скликання.