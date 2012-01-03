Начальник колонії: Тимошенко може пересуватися самостійно

Харків. 3 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії №54 у Харкові, може самостійно пересуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Качанівської виправної колонії №54 Іван ПЕРВУШКІН, відповідаючи на питання журналістів про здоров’я засудженої.

«Вона і лежить, і встає, і ходить в туалет й у ванну», - сказав І.ПЕРВУШКІН.

Начальник колонії підкреслив, що рекомендації лікарів щодо лікування Ю.ТИМОШЕНКО виконуються в повному обсязі.

В той же час захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні заявив, що його підзахисна не здатна самостійно пересуватися, постійно лежить. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО не надається належна медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.