Начальник колонії: закон дозволяє відеонагляд у камері

Харків. 3 січня. УНІАН. Законодавство України про попереднє ув’язнення не забороняє вести цілодобове відеоспостереження за ув’язненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив начальник Качанівської виправної колонії №54 Іван ПЕРВУШКІН.

Він підкреслив, що відеоспостереження за засудженою екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО ведеться для забезпечення її безпеки.

«Закон про попереднє ув’язнення трактує це так, що за слідчоув’язненими повинен постійно вестися нагляд, тому відеонагляд не заборонений. Відеоспостереження не заборонено. У нас в колонії більше 80 відеокамер», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів про необхідність цілодобового освітлення камери Ю.ТИМОШЕНКО, І.ПЕРВУШКІН наголосив: «У камері повинно бути достатньо світла, щоб вести постійний нагляд. У нас у всіх камерах це існує».

Начальник колонії зауважив, що від Ю.ТИМОШЕНКО надходила скарга на цілодобове освітлення камери, але наразі рішення про її задоволення не ухвалене. «Скарга надійшла, зараз вона розглядається», - сказав він.

І.ПЕРВУШКІН підкреслив, що за Ю.ТИМОШЕНКО ведеться належний медичний нагляд.

«Після прибуття Юлії Володимирівни її оглянув начальник медичної частини, але Юлія Володимирівна заявила, що 28 числа був консиліум лікарів, який її обстежив, і є на це відповідний документ, який ми наразі виконуємо. Вона заявила, якщо знадобиться інша медична допомога, вона про це нас письмово сповістить», - сказав начальник колонії.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що за його підзахисною в камері ведеться цілодобове відеоспостереження, а в камері постійно увімкнене світло. «Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО вже майже три доби не спить», - сказав адвокат.