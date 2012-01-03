Євгенії Тимошенко не дозволили зустрітися з матір’ю

Харків. 3 січня. УНІАН. Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні керівництво Качанівської виправної колонії № 54 у Харкові не дозволило їй зустрітися з матір’ю.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це Є.ТИМОШЕНКО сказала журналістам біля Качанівської виправної колонії.

«Мені не дозволяють побачення з мамою. Дозвіл має надати слідчий, але до нього неможливо додзвонитися», - зазначила Є.ТИМОШЕНКО.

Донька Ю.ТИМОШЕНКО розраховує найближчими днями отримати дозвіл, а зараз планує залишитися у Харкові або у родичів у Дніпропетровську, аби бути ближче до матері.

За словами захисника екс-прем`єр-міністра Сергія ВЛАСЕНКА, зараз готуються документи про залучення Є.ТИМОШЕНКО у статусі захисника з кола близьких родичів до справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», що дозволить їй відвідувати матір у колонії.

«Я гадаю, що можливо сьогодні або завтра Євгенія зможе потрапити до Юлії Володимирівни», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.