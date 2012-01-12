Під час пожежі в гаражах в автомобілі згоріла людина

Харків. 12 січня. УНІАН. У Харкові під час пожежі в гаражах, що на Мерефянському шосе, в автомобілі згоріла людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні між 4-ю і 5-ю годинами ранку.

Горіли 2 металевих приватних гаражі, в яких знаходились автомобілі ВАЗ-2110 та ВАЗ-2107.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 25 кв. метрів, двері гаража, де знаходилась «десятка», були відчинені, гараж був повністю охоплений вогнем. Інший гараж був розташований впритул і вже також почав горіти. Рятувальники відчинили двері цього гаражу та викотили з нього автомобіль, врятувавши його від вогню.

О 04.46 пожежа була ліквідована. Сусідні гаражні бокси не постраждали. В ході гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1968 р.н., який перебував усередині автомобіля.

Причина пожежі та сума заподіяних збитків пожежі встановлюється.