У Харківське СІЗО намагалися передати сховані в моркві накротики

Харків. 17 січня. УНІАН. У Харківському СІЗО в середині мокрви, яка містилася в передачі і призначалася для одного з ув’язнених, було виявлено та вилучено 2 медичних шприци з голками і наркотиками.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, морква була виявлена в приміщенні прийому посилок та передач для ув’язнених Харківського СІЗО під час проведення догляду продуктової передачі на ім’я ув’язненого Г. від громадянки С.

В одинному зі шприців ємністю 5 мл. містилася речовина біло-жовтого кольору, у другому (порожньому) – 2 голки.

Після здачі продуктової передачі громадянка С. зникла в невідому напрямку, забувши свій паспорт громадянки України у приміщенні СІЗО.

Матеріали за даним фактом були направлені для прийняття рішення до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.