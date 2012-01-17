Завтра у Харкові пройде бізнес-семінар для підприємців

17:01, 17 січня 2012
Харьків
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Безкоштовний. Вхід вільний 

Харків. 17 січня. УНІАН. У середу, 18 січня, о 17.00 розпочнеться безкоштовний бізнес-семінар для підприємців і тих, хто хоче розпочати власну справу, на тему «Актуальні питання застосування нових положень спрощеної системи оподаткування для юридичних та фізичних осіб».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на бізнес-семінарі виступатимуть представники Державної податкової служби у Харківській області. Вхід вільний.

Семінар проходитиме за адресою: пл.Свободи 5, Держпром, 2-й під’їзд, 2-й поверх, зал засідань Держпрому.

Організатори: Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва, Головне управлінням економіки Харківської облдержадміністрації, Харківська обласна молодіжна організація «Союз молодих підприємців».

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