Завтра у Харкові пройде бізнес-семінар для підприємців

Харків. 17 січня. УНІАН. У середу, 18 січня, о 17.00 розпочнеться безкоштовний бізнес-семінар для підприємців і тих, хто хоче розпочати власну справу, на тему «Актуальні питання застосування нових положень спрощеної системи оподаткування для юридичних та фізичних осіб».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на бізнес-семінарі виступатимуть представники Державної податкової служби у Харківській області. Вхід вільний.

Семінар проходитиме за адресою: пл.Свободи 5, Держпром, 2-й під’їзд, 2-й поверх, зал засідань Держпрому.



Організатори: Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва, Головне управлінням економіки Харківської облдержадміністрації, Харківська обласна молодіжна організація «Союз молодих підприємців».