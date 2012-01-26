Аваков вважає порушену проти нього справу замовною

Харків. 26 січня. УНІАН. Колишній голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що друга кримінальна справа, порушена проти нього сьогодні, лише підтверджує замовний характер першої - раніше порушеної проти колишніх посадових осіб ХОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Харківської облорганізації партії «Батьківщина» з приводу заяви прокуратури Харківської області про порушення кримінальної справи за фактом перевищення службових повноважень екс-губернатором А.АВАКОВИМ.

А.АВАКОВ вважає показовим, що нова кримінальна справа відкрита за тією ж статтею Кримінального кодексу України, що й справа проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. «Керівник обласної організації «Батьківщина» пов`язує відкриття цих справ виключно із спробою місцевої влади зламати сили опозиції і чинити політичний тиск на лідера опозиції напередодні виборів», - йдеться у повідомленні. - Для цього, за словами А.АВАКОВА, влада не гребує навіть тиском на членів сім`ї - кілька днів тому в прокуратуру для допиту були викликані дружина і син опозиційного політика».

«Зауважте, викликані у справі, яку порушено за фактом, тобто, не відносно конкретних осіб. Таким чином, ці допити є яскравим свідченням тиску на мене через моїх близьких», - заявив А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно Арсена АВАКОВА за ч.3 статті 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). За словами начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА, санкція ч.3 статті 365, за якою порушено кримінальну справу проти А.АВАКОВА, передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

За результатами перевірки прокуратурою області 11 січня 2012 р. було порушено кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему в Харківській області за фактом незаконного відчуження упродовж 2009 р. земель державної власності шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом службового підроблення за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 статті 364, ч.2 статті 366 ККУ. За інформацією начальника Головного юридичного управління ХОДА Костянтина ПРОКОП’ЄВА, через незаконні дії службових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему в Харківській області у 2009 р. було незаконно змінено цільове призначення земель державної власності сільськогосподарського призначення (рілля) загальною площею майже 55 гектарів вартістю понад 5,5 млн. грн. Державні акти, на підставі яких одне з товариств з обмеженою відповідальністю набуло право власності на земельні ділянки з незаконно зміненим цільовим призначенням, підписані особисто колишнім головою Харківської облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ.