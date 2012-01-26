Гостями «Харьковской сирени» стануть митці з Голлівуду

Харків. 26 січня. УНІАН. Цього року гостями IV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень» стануть кінематографісти з Франції, США, Польщі, України та Росії.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, серед почесних гостей буде зокрема, відомий радянський і американський актор Родіон НАХАПЕТОВ, уродженець Дніпропетровської області, та його дружина Наталя ШЛЯПНІКОФФ.

«Це блискуча творча неординарна людина – і актор, і режисер, і сценарист з дивовижною життєвою історією і творчою біографією. На сьогоднішній день вони з дружиною активно працюють в Голлівуді, у них є своя студія. Я впевнена, що майстер-клас, який проведуть наші гості з-за океану, запам`ятається гостям фестивалю надовго», – сказала В.МАРЕНИЧ.

Вона зазначила, що як завжди дуже вагомою буде французька гілка «Харьковской сирени» – триває робота в цьому напрямку і розглядається безліч варіантів, зокрема, кандидатури трьох французів, у тому числі – однієї жінки.

«Як тільки я, як співголова оргкомітету фестивалю, поставлю свій підпис під документами, я зможу назвати прізвища. А до того я не можу говорити – це їх умова. Не можна назвати гостей до того, як буде укладено агентську угоду, і це дуже серйозний правовий момент», – сказала В.МАРЕНИЧ.

Також на фестиваль запрошений ще один представник Голлівуду – майстер зі спецефектів Євген МАМУТ. У 1972 році він закінчив Харківський політехнічний інститут, а в 1978 – емігрував до США. Це володар «Оскара» за створення спецефектів до фільму «Хижак», у 1999 році він працював над створенням спецефектів до фільму «Матриця», в 2002 році – відкрив музей і галерею комп`ютерних зйомок та образотворчого мистецтва.

Є.МАМУТ приїде разом з дружиною Іриною БОРИСОВОЮ, яка тривалий час працювала художником-постановником в Харківському театрі ляльок, де й нині йде багато її постановок. І.БОРИСОВА також дасть майстер-клас для гостей фестивалю.