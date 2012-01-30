Масаж не поліпшує стан здоров’я Тимошенко – Власенко

Харків. 30 січня. УНІАН. Незважаючи на медичні процедури, стан здоров’я засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не покращується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«На сьогодні не відбувається покращення стану здоров’я, незважаючи на те, що відбуваються медичні процедури», - сказав адвокат, говорячи про процедури лікувального масажу, який Ю.ТИМОШЕНКО отримує в колонії.

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО й надалі категорично відмовляється від обстеження лікарями Міністерства охорони здоров’я України. Втім, за його словами, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні вчергове звернулася до керівництва Качанівської колонії з проханням допустити до неї українських лікарів на чолі з професором-нейрохірургом Миколою ПОЛІЩУКОМ.

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що німецькі лікарі минулого тижня подали необхідні юридичні документи до Міністерства закордонних справ України для того, щоб отримати допуск на обстеження екс-прем’єра. «Зараз тривають необхідні процедури (формальні – УНІАН)», - сказав С.ВЛАСЕНКО.