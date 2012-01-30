Оголошено конкурс театральних відеотрейлерів «Інсайд»

Харків. 30 січня. УНІАН. З 1 лютого по 23 березня 2012 року Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва при підтримці Управління культури і туризму ХОДА проводить перший регіональний конкурс театральних відеотрейлерів (анонсів) «Інсайд».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в ході проведення конкурсу учасникам надається можливість відвідання вистав провідних харківських театрів та проведення відеозйомки вистав з глядацького залу та «з-за куліс». Матеріали відеозйомки використовуються для створення двохвилинного трейлера вистави, який надається на розгляд журі.

Конкурсні відеотрейлери в подальшому можуть використовуватися в якості відеоанонсів та рекламних матеріалів.

До участі у конкурсі запрошуються: творча молодь Харкова і області, що володіє основами знімального процесу, любителі та професіонали театрального і кіномистецтва, студенти профільних спеціальностей.

Реєстрація заявок на участь у конкурсі з 1 по 6 лютого 2012 року.

Жеребкування відбувається 7 лютого о 15.00. Під час жеребкування за кожним учасником закріплюється театр і конкретний спектакль, учасник отримує реєстраційну картку , яка надає право на безкоштовний вхід для двох осіб (оператора і постановника) в один з театрів Харкова на спектакль.

У період з 8 лютого по 18 березня учасники працюють над сценарієм, зйомками і створенням трейлера вистав.

Подання робіт на розгляд конкурсного журі - 19-23 березня 2012 року.

Підведення підсумків конкурсу – в ході урочистостей, присвячених Міжнародному Дню театра.

Номінації конкурсу: краща операторська робота, кращий режисер монтажу, кращий сценарій, краща звукова доріжка трейлера.

Довідки за телефоном: 700-32-69.

Детальніше про подію – на сайті culturа.kh.ua