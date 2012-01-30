Власенко каже, що справу про ЄЕСУ поспішають передати до суду

Харків. 30 січня. УНІАН. Слідчі Служби безпеки України отримали вказівку якнайшвидше ознайомити захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з матеріалами кримінальної справи про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Харкові повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Сьогодні вчергове приходили слідчі, які сказали, що в них є вказівка швидко закінчити ознайомлення з матеріалами справи для того, щоб передати цю справу на розгляд одного із судів у Харкові», - сказав С.ВЛАСЕНКО. Він припустив, що відповідна вказівка надійшла від найвищого керівництва держави.

«У Давосі ЯНУКОВИЧ на запитання українських журналістів сказав, що справа ЄЕСУ швидко буде передана до суду. Слідчі виконують прямі публічні заяви ЯНУКОВИЧА», - сказав захисник.

За словами С.ВЛАСЕНКА, слідчі не встановили конкретні строки, однак наполягли на пришвидшенні процесу ознайомлення з матеріалами справи.

Він зазначив, що від завтра він перебуватиме у відрядженні, а тому доручив своїм помічникам копіювати матеріали кримінальної справи для ознайомлення з ними.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО ознайомився з половиною одного тому кримінальної справи. Він зауважив, що зараз неможливо точно визначити, скільки буде потрібно часу для ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи про діяльність ЄЕСУ. «Це можна сказати, лише ознайомлюючись з матеріалами справи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.