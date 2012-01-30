Сапронов: Харків спокійно розмістить всіх гостей Євро-2012

Харків. 30 січня. УНІАН. Проблем з розміщенням гостей Євро-2012 в Харкові не буде.

Про це заявив на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його словами, під час ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу влітку 2012 року під житло будуть задіяні всі без винятку готелі та мотелі Харкова, приватний сектор та наметові містечка.

Ю.САПРОНОВ повідомив, що на сьогодні офіційно заброньовано лише 21% від загальної кількості місць в готелях різних категорій. При цьому він висловив упевненість, що все буде зайняте, в тому числі й студентські гуртожитки, які в рамках програми готуються до Євро-2012.

Віце-губернатор зазначив також, що дефіцит 5-зіркових готелів, який спостерігався перед жеребкуванням, частково зберігся, але він перекриється 2, 3 і 4-зірковими готелями, причому в кількості більшій, ніж затребував УЄФА.

«Не бачу проблем із розміщенням. Ще буде досить багато роботи, але переважна кількість готелів уже введена в експлуатацію, проблеми є в одиничних випадках. З готелів, які претендують на 5 зірок, лише інвестор готелю «Київський» не виконує вимог, і можна припустити, що готель не буде готовий до Євро-2012. Чудовий «Харків-Палас» у центрі міста введено в дію, там буде жити цільова група УЄФА. Решта готелів також готуються», – сказав Ю.САПРОНОВ.

Також з урахуванням того, що в Харкові буде грати всі 3 матчі збірна Нідерландів, буде розміщене велике фан-містечко на 5 - 8 тисяч осіб на Журавлівці, а також кілька кемпінгів, ціни в яких на прохання делегації Нідерландів становитимуть 20 євро за добу.