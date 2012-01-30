У Харкові почали зводити ядерну установку

Харків. 30 січня. УНІАН. Цього року розпочалося спорудження будівлі для експериментальної дослідницької установки «Джерело нейтронів», заснованої на підкритичній збірці. Монтаж обладнання має розпочатися в IV кварталі 2012 року.

Про це поінформував сьогодні на прес-конференції заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт Харківської облдержадмінстрації.

За його словами, проведені тендери на будівельні роботи, та визначено генпідрядник. Ним стала харківська компанія «Стальконструкція», яку очолює заслужений будівельник України Сергій ЄВЕЛЬ.