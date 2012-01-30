До Тимошенко можуть навідатись іноземні лікарі

Харків. 30 січня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України передало Генеральній прокуратурі список фахівців, запропонованих ФРН, Канадою та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, для включення до складу медичної комісії для обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка перебуває у Качанівській колонії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, йдеться у повідомленні, «Міністерство закордонних справ України передало Генеральній прокуратурі такі пропозиції до складу комісії: від ФРН – 2, від Канади – 3, від Міжнародного комітету Червоного Хреста – 3 фахівці».

За даними ГПУ, сьогодні, 30 січня, генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА провів нараду з керівництвом МЗС, Міністерства охорони здоров’я та Державної пенітенціарної служби України щодо сприяння посольствам ФРН і Канади та Міжнародного комітету Червоного Хреста у включенні запропонованих фахівців до складу медичної комісії для обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

Наразі триває спільна робота щодо узгодження найближчої дати медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, поінформували в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на її незалежному медичному обстеженні, зокрема подав відповідні листи про допуск канадських та німецьких лікарів для обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра.

18 січня у Генпрокуратурі України повідомили, що у відповідь на звернення послів країн Євросоюзу, США та міжнародних медичних організацій готові у межах своєї компетенції сприяти організації роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

Державна пенітенціарна служба України також повідомила, що в межах своєї компетенції готова сприяти роботі спільної медичної групи за участю українських та міжнародних фахівців для проведення як обстеження, так і лікування Ю.ТИМОШЕНКО.



1. Євгенія Тимошенко доповість у Сенаті США про справу своєї матері – Власенко

Харків. 30 січня. УНІАН. Дочка засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія доповість про кримінальні справи проти своєї матері на спеціальних слуханнях в Сенаті Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«У підкомітеті закордонних справ Сенату США будуть слухання, присвячені подіям в Україні. Євгенія запрошена. Вона буде говорити, як в Україні переслідують лідерів опозиції, за що їх засуджують. Вона буде розглядати питання, пов’язані як із газовою справою, так і з новими старими звинуваченнями Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав адвокат.

«Це буде достатньо змістовний виступ, який схарактеризує всю ситуацію, яка є в Україні відносно політичних переслідувань лідерів опозиції», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.