Харківська «Батьківщина» вимагає закрити справу проти Авакова

Харків. 6 лютого. УНІАН. Бюро Харківської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» вимагає закрити кримінальну справу проти екс-губернатора Харківщини, голови обласної парторганізації Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява розміщена на офіційному сайті Харківської облорганізації «Батьківщини».

У заяві наголошується, що порушення кримінальної справи проти А.АВАКОВА пов’язане виключно з «його приналежність до лав партії «Батьківщина» та можливою участю у виборчій кампанії 2012 року.

У партії зауважили, що вважають безпідставним оголошення А.АВАКОВА в міжнародний розшук і обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

«Немає сумнівів, що справа проти Арсена АВАКОВА розроблялась за таким же сценарієм, як справи проти лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО, і що це є ніщо інше, як тиск на українську опозицію та її відомих лідерів. Ми закликаємо владу керуватись демократичними і конституційними принципами та припинити це свавілля. Ми вимагаємо закрити кримінальну справу проти Арсена АВАКОВА та припинити політичні репресії проти української опозиції», - йдеться в заяві партії.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня у квартирах А.АВАКОВА в Харкові були проведені обшуки.

В інтерв’ю харківському інтернет-виданню «Главное» сам А.АВАКОВ повідомив, що він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі».