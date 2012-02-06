У Харкові за збут фальшивої валюти затримано безробітного росіянина

11:15, 06 лютого 2012
Харьків
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Міліція порушила справу

Харків. 6 лютого. УНІАН. У Харкові за підозрою у збуті підробленої валюти затримано безробітного росіянина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 37-річного громадянина Російської Федерації було затримано під час проведення оперативно-розшукових заходів 2 лютого 2012 року.

У ході досудового слідства правоохоронці встановили, що на початку вересня 2010 р. під час купівлі меблів в одному з магазинів Харкова затриманий розрахувався двома підробленими банкнотами номіналом по 500 євро. На початку грудня 2010 р., купуючи квіти, чоловік розрахувався підробленими купюрами на суму 200 євро та при оплаті товару - підробленими купюрами на суму 200 євро.

За даними міліції, в середині листопада 2010 р. в одному з магазинів Харкова також за придбані меблі затриманий розрахувався грошима в сумі 900 євро, обмінявши їх через обмінний пункт магазину. З дев’яти купюр номіналом по 100 євро, за висновками експертизи, вісім – з ознаками підробки.

Згідно з актом дослідження, купюри, якими здійснював розрахунок затриманий, виготовлені способом струминного друку з нанесенням додаткових елементів, зображень та літерних позначок.

За фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання або збут підроблених грошей). Затриманий знаходиться під вартою під вартою. Триває слідство, перевіряється його причетність до інших аналогічних злочинів.

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