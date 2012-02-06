Морози повертаються: на сході до 22-28 градусів

Харків. 6 лютого. УНІАН. В Україні очікується суттєве похолодання 7-8 лютого. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС Микола КУЛЬБІДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за словами М.КУЛЬБІДИ, «зима триває».

Аналогічний характер погоди утримуватиметься й надалі. Буде і похолодання, і потепління. Так, 7-8 лютого ми чекаємо посилення морозів. Найвідчутніше це буде у східних областях: до 23-28º морозу вночі та 14-19º - вдень. У інших регіонах 7 лютого очікується зниження температури до 8-13º морозу. 8 лютого - до 18-23º вночі і 10-15º вдень. У західних і південних областях буде тепліше».

При цьому, за його словами, 9-14 лютого холодна погода утримається, а 11-13 лютого у північних, західних та центральних областях можна чекати повторення низьких температур, які були 1-3 лютого. За прогнозами, у цих регіонах температура опуститься до рівня вночі 27-30º, місцями навіть дещо нижче, і 15-20º морозу вдень. У південних та східних регіонах температура буде вищою на 5-8º.

Гідрометцентр очікує послаблення морозів 15-16 лютого. Так, вночі температура підвищиться до 10-18º морозу, вдень - до6-12º морозу.

За даними синоптиків, до 22-23 лютого суттєвого підвищення температури не буде. При цьому інтенсивних опадів також не прогнозується.