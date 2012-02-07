Львівська фірма хоче забрати неоплачені Харковом тролейбуси?

Харків. 7 лютого. УНІАН. Львівська фірма «ПЛ Лізинг» завтра, 7 лютого, розпочне вилучати лізингові тролейбуси, передані Харкову у 2006 р. Про це 6 лютого повідомив інформагентству SQ директор підприємства Юрій Свідзінський. За його словами, представники фірми приїдуть до Харкова, щоб забрати 25 тролейбусів.

Ю.Свідзінський зазначив, що про процедуру вилучення Харківську міськраду повідомили офіційним листом. «На цей лист ми не отримали жодної відповіді, як і не було реакції на численні листи, які ми писали раніше», - підкреслив директор «ПЛ Лізинг».

За його словами, термін договору фінансового лізингу закінчився в грудні 2011 р. Ю.Свідзінський повідомив, що при процедурі вилучення транспорту буде присутній генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат. «Оскільки наша фірма - це підприємство зі стовідсотковими польськими інвестиціями, Міністерство економіки Польщі доручило консульству проконтролювати цей процес», - зазначив директор «ПЛ Лізинг».

Вилучити всю партію лізингових тролейбусів і трамваїв львівська фірма планує поетапно.

«Раз на тиждень або раз на три дні приблизно будуть приїжджати наші представники і забирати транспорт, оплата якого прострочена», - заявив Ю.Свідзінський. За його словами, фірма «ПЛ Лізинг» має намір продовжувати через суд добиватися від харківської влади виплати заборгованості з кредиту і неустойки. «Є судове рішення від 2 червня 2010 р., згідного з яким нам повинні заплатити 44 млн. грн. штрафу», - повідомив директор львівської фірми.

Довідка. Підприємство «ПЛ Лізинг» у 2010 р. заявило, що планує вилучити 90 тролейбусів і 10 трамваїв, переданих за лізинговою схемою харківській міській владі у 2006 р. За словами Ю.Свідзінського, «КП «Міськелектротранс» та Харківська міськрада з жовтня 2007 р. не виконують своїх зобов`язань зі сплати лізингових платежів.

Коментуючи цю інформацію, Михайло Добкін (тоді - мер Харкова) заявив, що міська влада не зможе без допомоги держави розрахуватися за лізингові тролейбуси і трамваї. 2 серпня 2010 р. Ю.Свідзінський заявив, що направив до Міністерства юстиції судовий наказ на примусове виконання судового рішення про стягнення з «Міськелектротрансу» заборгованості з оплати взятого в лізинг транспорту.

22 вересня 2010 р. Харківська міськрада звернулася до Кабінету міністрів з проханням погасити борг міськради та КП «Міськелектротранс» перед ПП «ПЛ Лізинг» за закуплені в лізинг тролейбуси і трамваї. Міська влада також попросила керівництво «ПЛ Лізинг» і «Кредобанк» призупинити судові тяжби з приводу відновлення виплат за договором фінансового лізингу.

9 лютого 2011 р. харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що в міському бюджеті на 2011 р. передбачено 3 млн. грн. для розрахунку з ПП «ПЛ Лізинг» за поставлений транспорт.