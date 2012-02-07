Захист оскаржив постанову про порушення справи проти Авакова

Харків. 7 лютого. УНІАН. Захист екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА оскаржив постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

«Скарга подана, але слухання ще не було», - сказав він.

За словами Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, скарга подана 2 лютого до Червонозаводського районного суду Харкова, дата слухання стане відомою завтра.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ зазначив, що захист екс-губернатора вимагає скасування постанови, оскільки «для порушення кримінальної справи були відсутні достатні дані, які свідчать, що в діях АВАКОВА були ознаки злочину, передбаченого ст. 365».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки) порушила кримінальну справу стосовно А.АВАКОВА.

Санкція частини 3 статті 365, за якою порушено кримінальну справу проти А.АВАКОВА, передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.