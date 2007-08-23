Симоненко: переможе коаліція

Харків. 23 серпня. УНІАН. "Помаранчевая команда начинает искать средства для блокировки результатов выборов, потому что понимает, что внеочередные выборы уже сегодня определены победой коалиции в составе КПУ и Партии регионов".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у середу на прес-конференції в Харкові лідер Компартії України Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, соціологи роблять висновки, що коаліція може отримати загалом 240 місць у майбутньому парламенті.

"Как эти места распределятся между участниками коалиции, будет зависеть от избирателей", - зазначив П.СИМОНЕНКО.

Якщо в коаліції як і раніше будуть дві політичні сили, вважає він, представник Компартії очолить парламент, а Партія регіонів – Кабінет міністрів країни.

Лідер Компартії повідомив, що варіант створення коаліції Партії регіонів та «помаранчевих» проробляється окремими представниками великого бізнесу Партії регіонів.

За словами П.СИМОНЕНКА, Компартія не буде працювати в коаліції з «помаранчевими» силами.

«Я не допущу створення такої коаліції», - заявив комуніст.

В.К.