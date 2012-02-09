Адвокат заявляє, що його хочуть обмежити у спілкуванні з Тимошенко

Харків. 9 лютого. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії Харкова, планують обмежити у спілкуванні із засудженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Сьогодні я почув від керівництва колонії, що мене обмежать у спілкування з ТИМОШЕНКО. Він (начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН – УНІАН) мотивував тим, що не продовжено другий арешт, і, скоріш за все, ми будемо обмежені в спілкуванні», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

В той же час він обурився вимогою слідчих СБУ обмежити термін ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами справи щодо діяльності ЄЕСУ до 28 березня.

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ`ЯНКО заявив сьогодні про відсутність необхідності продовження Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках справи ЄЕСУ.

«З урахуванням того, що на сьогоднішній день Ю.ТИМОШЕНКО відбуває покарання і знаходиться у статусі засудженої, відпали всі вимоги статті 365, 148 КПК України щодо необхідності продовження їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - сказав І.ДЕРЕВ`ЯНКО.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009-му році.

Разом з тим СБУ розслідувала ще одну кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО – щодо діяльності ЄЕСУ. В цій справі 8 грудня 2011 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання Ю.ТИМОШЕНКО, вже заарештованої тоді у «газовій справі», запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО етапували з Київського СІЗО в Качанівську жіночу колонію №54 у Харкові.