Під Качанівською колонією лунає «Юлі – волю!»

Харків. 10 лютого. УНІАН. У Харкові під стінами Качанівської виправної колонії відбувається мітинг на підтримку засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 учасників акції, які зібралися перед воротами виправного закладу, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО, тримають державні прапори, прапори українських козацьких і підприємницьких організацій, символіку Української соціал-демократичної партії та громадянського руху «Вперед».

У мітингу беруть участь народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА та Олексій ЛОГВИНЕНКО.

Учасники мітингу скандують гасло «Юлі – волю»».

За даними організаторів мітингу, до Качанівської колонії на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні приїхали понад 50 автомобілів з різних регіонів України. На час мітингу правоохоронці перекрили рух транспорту вулицею Каштановою, на якій розташована колонія.