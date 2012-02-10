У Харкові суд закрив справу проти ще одного чорнобильця

Харків. 10 лютого. УНІАН. У Харкові суд визнав незаконним порушення справи проти ще одного ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, 10 лютого за скаргою адвоката Володимира ТИМОШЕНКА Київський районний суд Харкова розгянув справу про звинувачення чорнобильця Володимира ПРОСКУРІНА у нібито підробці документів, що засвідчують статус ліквідатора.

Суд задовольнив скаргу авдвоката і відмінив постанову про порушення кримінальної справи щодо В.ПРОСКУРІНА – тепер голови новоствореного Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля. Суд устновив, що В.ПРОСКУРІН є учасником ліквідації аварії на ЧАЕС, а довідки, які слідчий називав завідомо фальшивими, насправді є справжніми.

Сам В.ПРОСКУРІН заявив на суді, що з самого початку вважав справу політичною.

Коментуючи кореспонденту УНІАН рішення суду, В.ПРОСКУРІН заявив, що проти нього, а також проти інших чорнобильців було розпочато «політичне переслідування з метою дискредитації лідерів та активістів «чорнобильсьих» протестів».

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого суд задовольнив скарги адвоката чорнобильців Петра ПРОКОПЕНКА та Володимира БІЛОЄНКА і закрив порушені проти них кримінальні справи за нібито підробку документів, що засвідчують статус ліквідатора.

9 лютого активіст громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» Валерій БЄЛЯКОВ повідомив УНІАН, що члени харківських чорнобильських організацій звертатимуться до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі з метою домогтися виконання рішень українських судів щодо призначення чорнобильцям пенсій та соціальних доплат.