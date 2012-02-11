У США наклав на себе руки хокейний тренер Іван Правилов

Харків. 11 лютого. УНІАН. В одній із федеральних в’язниць США наклав на себе руки український хокейний тренер Іван Правилов.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Володимир ЄРЬОМІН, тренер харківського хокейного клубу «Дружба-78», засновником, президентом і головним тренером якого був І.Правилов.

За словами В.ЄРЬОМІНА, про самогубство І.Правилова йому стало відомо із консульських джерел. Трагедія сталася орієнтовно 10 лютого вранці.

Тренер повідомив, що за кілька днів до цього відбулося попереднє судове засідання, на якому пролунало обвинувачення.

«Пішла з життя велика людина», - сказав В.ЄРЬОМІН. За його словами, І.Правилов залишив відкритого листа своїм вихованцям та їхнім батькам.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що І.Правилова заарештували в США за підозрою у педофілії. 48-річного тренера звинуватили у тому, що під час поїздки по США він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного хлопця. Як уточнює Associated Press, яке посилається на судові документи, два хлопці дали однакові свідчення. Згідно з їхніми заявами, вночі 3 січня хлопці та І.Правилов перебували у квартирі у передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park), приїхавши до Пенсільванії з Делавера. Тренер поклав руку на геніталії одного із хлопців. За інформацією ЗМІ, коли І.Правилов дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив і вдарив його.

Наприкінці січня прокуратура США офіційно пред’явила І.Правилову звинувачення у розбещенні 14-річного підлітка.

31 січня суд у штаті Пенсільванія залишив під вартою І.Правилова.

Команда з молодших хокеїстів клубу «Дружба-78» (1999-2000 р.н.) перебуває у США на запрошення І.Правилова і тренується для участі у Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (у віці до 13 років), який повинен пройти у Квебеку (Канада) в лютому.

«Хокейний клуб-школа «Дружба-78» Івана Правилова» («Ivan Pravilov`s Unique Hockey School») був створений у 1982 році у Харкові. І.Правилов був засновником, президентом і головним тренером клубу. У 1992 році у канадському Квебеку «Дружба-78» стала чемпіоном світу в категорії PeeWee серед клубних команд (гравці віком до 14 років). Команда є багаторазовим чемпіоном України, переможцем перших юнацьких ігор України 1995 року, а також переможцем понад 30 міжнародних юнацьких турнірів у Росії, Чехії, Німеччині, США, Канаді та Мексиці. Тренування дітей проходять виключно за методикою І.Правилова.

На сьогодні у клубі займається понад 80 дітей 1995 - 2003 р.н. Групи 1995-1997 р.н. та 1999 - 2001 р.н. беруть участь у чемпіонаті Україні. Хлопці у старшому віці проходять тренерську практику. Восени 2005 року близько 20 юних вихованців «Дружби-78» виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.

Серед випускників школи І.Правилова у США є литовець Дайнюс ЗУБРУС. Він поїхав грати за океан у 17 років і виступав, зокрема, за клуби «Вашингтон Кепіталз», «Філадельфія Флайерз», а нині є форвардом «Нью-Джерсі Девілз». У НХЛ Д.ЗУБРУС зіграв 1000 матчів і забив 200 шайб, що є одним з найкращих показників у американському та канадському хокеї.

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