Аеропорт «Харків» у 2011 році збільшив частку регілярних рейсів до 67%

Харьков. 29 февраля. УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» в течение 2011 года увеличил долю внутренних рейсов на 18 п.п. - с 49% до 67%.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, переданном в УНИАН.

Согласно сообщению, увеличение доли регулярных рейсов вызвано, в первую очередь, ростом количества пассажиров на регулярных рейсах по направлениям Стамбул, Вена, Москва (Внуково), Тбилиси, а также с открытием новых регулярных рейсов по направлениям Дубаи аивакомпании flydubai и Шарджа авиакомпании Air Arabia.

Также в сообщении аэропорта говорится, что в 2011 году в связи с увеличением количества пассажиров, перевезенных в направлении Киев (Борисполь) и открытием нового рейса по направлению Киев (Жуляны) доля внутренних рейсов возросла на 3 п.п. - с 22% в 2010 году до 25% в 2011 году.

В то же время аэропорт сообщает, что в период с 9 ноября по 28 декабря 2011 года в связи с реконструкцией аэродрома были отменены большинство регулярных и чартерных рейсов по таким направлениям, как Стамбул (Pegasus), Дубай (flydubai), Шарджа (Air Arabia), Шарм-Эль-Шейх, Хургада (МАУ), Шарм-Эль-Шейх (Роза Ветров), Тбилиси (Georgian Airways).

Кроме того, аэропорт сообщает, что, согласно анализу данных по сквозным бронировкам авиабилетов из всемирных систем бронирования авиабилетов (MIDT), 65% пассажиров, направляющихся из/в Харьков прямыми и стыковочными рейсами, отправляются Европу, 34% - в Азию.

Напомним, что в 2011 году пассажиропоток в аэропорту «Харьков» увеличился по сравнению с 2010 годом на 26,9% - до 308,5 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из ключевых объектов Харькова, реконструируемых в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Проект стартовал 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 107,2 млн. долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерский башни) - 191,3 млн. долл.

На снимку: в Харьковском аэропорту.

Фото В.К.