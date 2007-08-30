Ющенко хоче доторкнутися до депутатів

Ющенко вкотре наголошує на необхідності скасування депутатської недоторканності

Харків. 30 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре наголошує на необхідності скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі із працівниками агропромислової галузі та представниками сільської інтелігенції Харківщини.

“Українська система влади, яка формувалася останнім часом і отримала вишкіл працювати на політичне замовлення, має бути зруйнованою”, - сказав Президент.

На його думку, якщо залишити депутатську недоторканність, то вона “сформулює таку систему у всіх сферах, яка формуватиме недоторканну прокуратуру, МВС тощо, що не дозволятиме демократично розвиватися суспільству”. Тому, сказав В.ЮЩЕНКО, «давайте дозволимо українському громадянинові поважати себе, давайте дозволимо Закону торкатися депутата».

Глава держави закликав харківську громаду підтримати цю ідею і заявив, що скасування депутатської недоторканності стане кроком до формування справедливої і чесної влади.