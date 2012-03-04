У Харкові «мінували» супермаркет «Клас»

Харків. 4 березня. УНІАН. У Харкові в супермаркеті «Клас», що на проспекті Московському, вчора вдень шукали вибухівку.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, повідомлення від невідомого про замінування супермаркету надійшло до правоохоронців 3 березня близько 16.30.

До місця події негайно виїхало керівництво Головного управління МВС України в Харківській області, працівники Управління карного розшуку та Управління боротьби з організованою злочинністю, вибухово-технічної та кінологічної служб, МНС, Управління СБУ в області, слідчо-оперативна група.

Із супермаркету було евакуйовано близько 3 тис. осіб. Спеціалісти вибухо-технічної та кінологічної служб обстежили близько 13 тис. квадратних метрів приміщень супермаркету та прилеглої території, однак не виявили небезпечних предметів.

Правоохоронці встановлюють особу, яка зробила хибне повідомлення про замінування.