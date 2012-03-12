На Харківщині у ДТП потрапив автомобіль «швидкої»

Харків. 12 березня. УНІАН. У неділю, 11 березня, близько 21.00 у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль швидкої допомоги «УАЗ-962», який прибув за викликом на місце автомобільної аварії, що близько 20.35 сталася на 417 км автошляху Київ-Харків-Довжанський у Валківському районі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 42-річний водій вантажівки «Volvo», мешканець Миколаївської області, який рухався в напрямку Києва, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги «УАЗ-962», що зупинився неподалік місця аварії легковиків «Ford fusion» та «Dodge sprinter», під час якої загинуло двоє осіб і семеро були травмовані.

Внаслідок зіткнення «Volvo» з автомобілем «УАЗ-962», були травмовані 66-річний водій, 42-річна та 50-річна фельдшери швидкої допомоги. Усіх їх було доправлено до Валківської лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 березня, близько 20.45 год. на 417 км автошляху Київ-Харків-Довжанський у Валківському районі сталося зіткнення автомобілів «Dodge Sprinter» та «Ford Fusion», внаслідок якого загинуло двоє осіб, ще семеро були травмовані.

За уточненими даними ВЗГ, внаслідок першого зіткнення (автомобілів «Dodge Sprinter» та «Ford Fusion») на місці аварії від отриманих травм загинули 31-річний водій автомобіля «Ford Fusion», мешканець Київа, та його пасажирка, 29-річна мешканка Криму. До Валківської центральної районної лікарні були доставлені сім пасажирів автомобіля «Dodge Sprinter», мешканок Харкова, з різними травмами. Їхній стан здоров’я, за висновками медиків, задовільний.