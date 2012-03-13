Харківщина розвиває співпрацю з Туркменістаном

Харків. 13 березня. УНІАН. Зовнішньоторговельний обіг між Харківською областю і Туркменістаном у 2011 році виріс у 3,7 рази.

Про це повідомив сьогодні в ході зустрічі з Хякімом Марийського велаята Туркменістану Какагельди ГУРБАНОВИМ голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, зазначивши, що Харківщина активно розвиває співпрацю з середньоазіатською країною.

За його словами, тільки в 2011 році вдалося значно збільшити зовнішньоторговельний оборот між Харківською областю і Туркменістаном. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року він зріс в 3,7 рази і становив 37 млн. 460 тис. дол. Активну роботу з розширення сфер співробітництва планується провадити й надалі.

«Зовнішньоторговельний оборот між Харківською областю і Туркменістаном виріс майже в 4 рази, і це підсумки роботи тільки 2011 року. Перспективи величезні. Я думаю, що свою частку в їх реалізацію внесуть представники не тільки органів місцевої державної влади, органів місцевого самоврядування, а й керівники вузів і підприємств. Ми говорили з вами про можливості співробітництва в плані придбання продукції Харківського тракторного заводу, підприємств авіабудування і енергетичного машинобудування. Все в наших руках, і враховуючи, що є дуже серйозні домовленості між керівниками наших країн, нам залишається тільки реалізовувати їх у практичній площині», - передає слова М.ДОБКІНА сайт облдержадміністрації.