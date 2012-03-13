На харківського екс-прокурора Василя Синчука скоєно замах?

Харків. 13 березня. УНІАН. У понеділок, 12 березня, в центрі Харкова біля одного з будинків по вулиці Петровського стався вибух.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, внаслідок вибуху постраждав екс-прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

«Вибух стався близько 20.30, постраждали двоє людей», - сказав співрозмовник агентства. За його словами, «за медичною допомогою вчора увечері звертався Василь СИНЧУК».

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН підтвердили інформацію про вибух невідомого вибухового предмету біля під’їзду житлового будинку по вулиці Петровського.

У ВЗГ зазначили, що внаслідок вибуху постраждали двоє харків’ян, 1960-го та 1981 року народження, які на цей час знаходяться на лікуванні в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Слідче управління ГУМВС України в Харківській області за даним фактом порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Працівниками міліції встановлюються обставини події та осіб, які причетні до скоєння тяжкого злочину.

Деякі місцеві ЗМІ трактують цей інцидент як замах на життя В.СИНЧУКА.