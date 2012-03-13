Власенко заявляє, що тюремники брешуть і займаються провокаціями

Харків. 13 березня. УНІАН. Заява Державної пенітенціарної служби України про те, що засуджена екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко начебто вимагає лікування у Німеччині - відверта брехня та провокація.

Про це сказав захисник лідера опозиції Сергій Власенко, повідомляє прес-служба «Батьківщини».

За його словами, «Юлія Тимошенко вимагає, щоб лікування відбувалося чітко за протоколом німецьких лікарів, які у своєму медичному висновку зазначили, що таке лікування можливо лише в умовах стаціонару в спеціалізованій клініці поза межами колонії».

Сергій Власенко також зазначив, що «німецькі лікарі заявили про хронічний та складний характер діагнозів, виявлених в результаті обстеження Юлії Тимошенко».

«Пенітенціарна служба знову займається провокаціями та розповсюджує брехню», - зазначив захисник.