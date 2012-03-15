Завтра представлять нового заступника губернатора
15:15, 15 березня 2012Харьків
0 0
Повідомляє прес-служба ХОДА
Харків. 15 березня. УНІАН. Завтра буде представлений новий заступник губернатора. Новий керівник відповідатиме за питання транспорту, зв`язку, промисловості та інновацій.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це повідомив сьогодні під час брифінгу за результатами робочої поїздки до Чугуївського району голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter