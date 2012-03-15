Завтра представлять нового заступника губернатора

Харків. 15 березня. УНІАН. Завтра буде представлений новий заступник губернатора. Новий керівник відповідатиме за питання транспорту, зв`язку, промисловості та інновацій.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це повідомив сьогодні під час брифінгу за результатами робочої поїздки до Чугуївського району голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.