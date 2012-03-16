Погода в суботу

Харків. 16 березня. УНІАН. В суботу, 17 березня, по Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах країни, крім півдня та більшості західних областей, місцями ожеледиця. Вітер західний і південно-західний, 5-10 м/с, вдень на високогір`ї Карпат пориви 19-24 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура на Правобережжі вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 8-13° тепла, у західних областях - 14-18° тепла (у Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - 1-6° тепла); на решті території вночі - 3-8° морозу, на сході - 10-15° морозу, вдень - 4-9° тепла, на Південному узбережжі Криму вночі - 0-2° тепла, вдень - 8-10°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 8-13° тепла.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 11-13° тепла.