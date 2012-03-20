Канада й надалі підтримуватиме Україну у її демократичному розвитку - посол

Харків. 20 березня. УНІАН. Канада підтримує й надалі підтримуватиме Україну у її демократичному розвитку.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністраціїро, про це в ході зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Трой ЛУЛАШНИК.

«Немає в світі країни, яка більше б підтримувала, ніж Канада, незалежну міцну демократичну Україну. Це лише 20 років Незалежності України і дуже багато років, що безперечно відбудуться у майбутньому. Ми дуже хочемо, щоб цей розвиток був позитивним. Канада стала першою західною країною, яка визнала незалежність України, і ми дуже багато підтримки вклали в те, щоб допомогти в становленні України. Але, хочу сказати, що ця робота продовжується і надалі. Ми будемо і надалі підтримувати Україну у її демократичному розвитку», - сказав Т.ЛУЛАШНИК.

«За час незалежності України, - додав Посол, - ми витратили кілька сотень мільйонів доларів на технічну допомогу Україні та понад 100 млн. дол. на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Я кажу це все для того, щоб ще раз підкреслити, що ми поруч з вами, ми продовжуємо працювати, співпрацювати, а також підтримувати прагнення до свободи, демократії, верховенства права і прав людини».

Т.ЛУЛАШНИК висловив сподівання, що підписання угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою, переговори з приводу якої тривають, стануть новим кроком у відносинах двох країн.

«Мені приємно представляти Канаду в Україні, тому що я вважаю, що є багато речей, які ми могли б робити разом, стосовно чого ми могли б співпрацювати. В нас є дуже багато спільного, включаючи історію. Канада і Україна ведуть переговори про угоду про вільну торгівлю. Я дуже сподіваюся, що коли ця угода буде підписана, вона стане локомотивом для подальшого розвитку торгівлі. Крім того, я вважаю, що між нашими країнами є багато чого спільного з точки зору бізнесу і промисловості. Це і важке машинобудування, і сільське господарство, і інформаційні технології . В цьому ми могли б розвивати нашу співпрацю», - сказав Т.ЛУЛАШНИК.

Як зазначив М.ДОБКІН, сьогодні важко переоцінити ту допомогу, яку Канада надала молодій країні в роки її становлення. Він відзначив, що прагнення українців побудувати демократичну правову державу за минулі 20 років не змінилися, хоча стара радянська система за інерцією все ще робить дуже серйозний вплив на демократизацію і права людей.

«Та модернізація країни, яку ініціював Президент, дає нам право говорити, що зі зміною законодавства зміняться взаємини держави і громадян. Економічне благополуччя держави виходить на перший план: тільки сильна економіка може стати запорукою благополуччя людей, а значить, і можливістю держави вибудувати взаємини влади з народом за принципом демократично розвинених країн», - сказав М.ДОБКІН.

Він висловив думку, що саме зараз, коли Україна заявила про себе на міжнародній арені, вона особливо потребує допомоги і підтримки дружніх держав.

«За останні 2 роки Україна стала суб`єктом міжнародної діяльності, заявивши про національну політику і українські інтереси. На жаль, так влаштований світ, що економічні питання тісно пов`язані з політичними. Це ускладнює наш шлях повернення до числа істинно незалежних європейських держав, але цей більш складний шлях зробить нас сильнішими. Виходячи з цього, Україна сьогодні як ніколи потребує підтримки тих дружніх держав, які разом з нами прагнуть зробити її краще, сильніше, незалежніше і демократичніше», - зазначив М.ДОБКІН.