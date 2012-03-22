Влада Харківщини та виробники молока підписали Меморандум про взаємопорозуміння

Харків. 22 березня. УНІАН. Сьогодні відбулося підписання Меморандуму про взаємопорозуміння між Харківською обласною держадміністрацією, виробниками молока, а також молокопереробними підприємствами та суб’єктами мережевої роздрібної торгівлі.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Згідно з вимогами Меморандуму виробники молока зобов’язуються забезпечувати виробництво високоякісного молока та молочної сировини та реалізовувати на взаємовигідних умовах вироблене молоко і молочну сировину молокопереробним підприємствам області; молокопереробні підприємства зобов’язуються забезпечувати стабілізацію закупівельних цін на молоко за економічно обґрунтованими цінами, не допускати підвищення цін та скорочення обсягів виробництва молочних продуктів; керівники мереж супермаркетів, які відвідує велика частина населення, зобов`язуються не перевищувати граничні розміри торговельних надбавок до оптової ціни виробника; обласна державна адміністрація забезпечить реалізацію державної політики у сфері розвитку молочної галузі агропромислового комплексу.

Коментуючи підписання документа, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зазначив, що завдання влади - допомогти учасникам Меморандуму про недопущення зниження цін на закупівлю молока вирішувати їхні проблеми.

«Об`єднавшись, знайшовши компроміс, пішовши на зустріч один одному, ми створюємо документ, який дозволить в нашому регіоні вирішити проблему, яка зачіпає велику кількість людей, проживаючих на Харківщині. Так було з хлібом, із соціальними групами продуктів. Я упевнений, так буде і з молоком. Будь-яка допомога, яка вам буде потрібна, ви від обладміністрації отримаєте. Ми, завдяки цьому Меморандуму, для вас партнери в широкому спектрі взаємодії», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому керівник області висловив своє бачення взаємодії учасників Меморандуму.

За його словами, співпраця передбачає зокрема надання владою допомоги у вирішенні проблем виробників молока, координацію їхньо роботи з переробниками і торговими мережами.

«Проблеми можуть бути не пов`язані з молочною темою, це можуть бути і проблеми з оформленням землі, можливістю розширення мережі. Наше завдання - допомогти людям, які підписали Меморандум, вирішити ці проблеми. Якщо вони десь ідуть на поступки в одному напрямку, то тоді вони повинні отримувати можливість компенсувати їх по інших напрямках», - сказав М.ДОБКІН.

Промовляючи на брифінгу, він зосередився на таких завданнях, як недопущення зниження закупівельних цін на молоко у приватних господарcтв Харківської області, скороченні кількості посередників між виробниками і переробниками молока, забезпеченні належного контолю якості молочних продуктів на Харківщині. М.ДОБКІН також зазначив, що важливим напрямком роботи влади він бачить збереження поголів`я молочної худоби в приватних подвір`ях.