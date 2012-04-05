У аеропорту «Харків» вперше приземлився Airbus A-310

Харків. 5 квітня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» прийняв пасажирське повітряне судно найвищої вантажопідйомності за всю історію «повітряних воріт» Слобожанщини.

Літак Airbus A-310, що здійснював рейс за маршрутом Лісабон-Харків, приземлився в харківському аеропорту у вівторок в 22.24.

Це найбільше повітряне судно, яке коли-небудь приймав місцевий аеропорт, повідоли кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує у Харкові проекти до Євро-2012.

Максимальна злітна маса авіалайнера становить 157 тонн, кількість місць - 222. Літак виконує «адресний» рейс: у вівторок він доставив до Харкова команду ФК «Спортинг Лісабон», яка зустрінеться тут у матчі Ліги Європи з харківським «Металістом». Разом з футболістами на матч прибула також група підтримки - португальські уболівальники команди. За маршрутом Харків-Лісабон рейс RZO 9790 відправиться 6 квітня.

Як відомо, Міжнародний аеропорт «Харків» входить до числа українських авіаоб`єктів Євро-2012 і цього року році прийматиме футбольних вболівальників, які приїдуть з різних країн підтримати учасників турніру.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція об`єкта здійснюється у форматі приватно-державного партнерства: реконструкція аеродромного комплексу - за рахунок коштів, виділених з державного бюджету України, в обсягу 191,3 млн. дол.; будівництво 2 нових терміналів, реставрація історичного будинку аеровокзалу, благоустрій прилеглої території - за рахунок приватних інвестицій О.Ярославського в обсягу 107,2 млн. дол.

На знімку: літак Airbus A-310 у Міжнародному аеропорту «Харків», 3 квітня 2012 року.