В Харківській області скоротили борги із зарплати на 14%

Харків. 5 квітня. УНІАН. У березні заборгованість із зарплати на підприємствах Харківської області зменшилася на 16,2 млн.грн. і становила 96,8 млн.грн.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, ліквідовані борги на Держпідприємстві «Завод ім. Малишева» (у сумі 9,3 млн. грн.), КП «Міськелектротранссервіс» (1,1 млн. грн.), Казенному підприємстві «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» (865,7 тис.грн.), КП «Куп’янське ВУВКГ» (271,2 тис.грн.), КП «Жовтневе трамвайне депо» (244,7 тис.грн.) та ін.

«Також на 58 підприємствах заборгованість із зарплати зменшилась до мінімуму або ліквідована повністю у розмірі від 0,4 тис.грн. до 244,7 тис.грн. У бюджетній сфері боргів немає», - підкреслив І.Шурма.