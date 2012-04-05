Суд над Тимошенко у справі ЄЕСУ можуть перенести - Власенко

Харків. 5 квітня. УНІАН. Дата попереднього засідання суду у справі про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України», порушену стосовно проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, зважаючи на стан здоров’я підсудної, може бути перенесена.

Як передає кореспондент УНІАН, це в розмові з журналістами перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, припустив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

Він зазначив, що фактично справа проти Ю.Тимошенко визнана складною, оскільки попереднє засідання призначене в 30-денний строк з дати направлення документів до суду. С.Власенко зазначив, що на попередньому засіданні суду явка підсудного є необов’язковою.

«Те, що суд призначено на 19 квітня, це означає юридично, перше, що вони визнали цю справу складною. Якби вони не визнали цю справу складною, то вони мали б призначити у 10-денний строк, а так вони його призначили у 30-денний строк. Відповідно, у них є люфт на перенесення. Друге, на попередньому засіданні в принципі явка обвинувачуваного необов’язкова. Якщо людина лежить у лікарні або їй стан здоров’я не дозволяє бути присутньою, суддя, незважаючи на те, що явка начебто необов’язкова, зобов’язаний перенести розгляд в принципі – це логічно і правильно», - сказав С.Власенко.

Захисник наголосив, що на попередньому засіданні вирішуються питання, які визначають хід судового процесу.

«На попередньому засіданні вирішуються базові та ключові питання. Наприклад, одним із базових питань, яке розглядається на попередньому засіданні, є – чи є підстави для закриття кримінальної справи. Друге: чи є підстави притягувати когось додатково до кримінальної відповідальності. Маса питань, як має іти процес», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського районного суду Харкова кримінальну справу про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України», порушену стосовно Ю.Тимошенко.

За словами прокурора Харківської області Геннадія Тюріна, після спрямування справи до суду попереднє слухання, відповідно до законодавства, має бути призначене упродовж 10 днів (30 днів в особливо складних випадках). «Я гадаю, що ці терміни не затягуватимуться», - сказав Г.Тюрін. Він додав, що початок судового процесу буде відкритим.

За словами адвоката Ю.Тимошенко Олександра Плахотнюка, попереднє засідання Київського районного суду Харкова за звинуваченням Ю.Тимошенко у рамках справи про фінансові порушення корпорації «Єдині енергетичні системи України» призначене на19 квітня.

Ю.Тимошенко у справі ЄЕСУ судитиме 36-річний харківський суддя Костянтин Садовський.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області завершив розслідування справи екс-прем`єра України Ю.Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.