Міліція відібрала у пенсіонера кілограм вибухівки і детонатори
15:03, 05 квітня 2012Харьків
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Зберігав у коморі
Харків. 5 квітня. УНІАН. У Балаклії працівники міліції у пенсіонера вилучили 1 кілограм вибухівки та два електродетонатори часів Великої Вітчизняної війни.
Цю інформацію підтвердили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
Боєприпаси 62-річний житель Балаклії зберігав у підсобному приміщенні свого домогосподарства.
Вибухівка направлена на експертизу. На цей час встановлюється мета придбання та зберігання зброї. Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи.
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