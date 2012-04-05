Міліція відібрала у пенсіонера кілограм вибухівки і детонатори

Харків. 5 квітня. УНІАН. У Балаклії працівники міліції у пенсіонера вилучили 1 кілограм вибухівки та два електродетонатори часів Великої Вітчизняної війни.

Цю інформацію підтвердили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Боєприпаси 62-річний житель Балаклії зберігав у підсобному приміщенні свого домогосподарства.

Вибухівка направлена на експертизу. На цей час встановлюється мета придбання та зберігання зброї. Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи.